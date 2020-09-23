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    WhatsApp Web uygulamasına parmak iziyle giriş seçeneği eklenecek

    WhatsApp Web'e yeni güncelleme ile gelecek olan özellik, uygulamayı çok daha kullanışlı hale getirecek. Kullanıcılar artık girişleri QR kod yerine parmak izi ile yapabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 10:42
    • Güncelleme : 23.09.2020 - 10:42
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    WhatsApp Web uygulamasına parmak iziyle giriş seçeneği eklenecek

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma ıuygulaması WhatsApp, son günlerde ortaya çıkan bir güncelleme ile WhatsApp Web'i kullananları mutlu edebilir.

    Sürekli bilgisayar üzerinde çalışan insanların yoğun bir şekilde kullandığı WhatsApp Web, bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda "resim içinde resim (PiP) güncellemesini almıştı.

    Şimdi konuşulan özellik ise WhatsApp Web girişlerini daha kolay bir hale getirmeyi amaçlıyor. Şu anda kullanıcıların web sürüme giriş yapabilmesi için QR kodun telefon yardımı ile taratılması gerekiyor. Ancak yeni özellikle birlikte girişler çok daha kolay olacak.

    whatsapp web

    QR KOD YERİNE PARMAK İZİ

    Bu uzun ve zahmetli giriş yöntemini bir kenara bırakmak isteyen yetkililer, yakın zamanda uygulamaya yeni bir güncelleme getirecek.

    Bundan sonraki süreçte, WhatsApp Web'e giriş için QR kodu taratmak yerine parmak izi kullanmak yeterli olacak.

    Şu anda WhatsApp tarafından test edilen özelliğin, kısa bir süre sonra uygulamaya eklenmesi bekleniyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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