WhatsApp Web'e karanlık mod özelliği geldi

WhatsApp kullanıcılarına sunulan karanlık mod, artık WhatsApp Web için de kullanılabilecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, geçtiğimiz mart ayında karanlık mod özelliğini android ve iOS uygulamaları için yayınlamıştı.

WhatsApp'ı koyu temada kullanabilmenizi sağlayan ve OLED ekranlı akıllı telefonlarda şarj ömrüne katkı sağlayan karanlık mod, artık WhatsApp'ın web sürümü için de kullanıma açıldı.

WHATSAPP WEB'DE KARANLIK MOD NASIL AKTİF EDİLİR

1. Öncelikle web.whatsapp.com adresine girin ve karşınıza çıkan QR kodu telefonunuzdaki WhatsApp uygulamasına okutarak WhatsApp Web'e giriş yapın.

2. Sol sütundaki üç noktalı menüye tıklayarak,"Ayarlar" seçeneğine tıklayın.

3. Karşınıza çıkan Tema menüsü altında "Koyu" seçeneğini işaretleyin ve "TAMAM" 'a basın

WhatsApp Web'i artık karanlık temada kullanmaya hazırsınız. Tekrar açık temaya dönmek için yukarıdaki ekrandan "Açık" seçeneğini seçip kaydedebilirsiniz.