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- WhatsApp Web'e sesli ve videolu arama özelliği geliyor
WhatsApp Web'e sesli ve videolu arama özelliği geliyor
- Haber Merkezi
- 20.10.2020 - 12:19
Sürekli bilgisayar üzerinde çalışan insanların yoğun bir şekilde kullandığı WhatsApp Web, bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda "resim içinde resim (PiP) güncellemesini almıştı.
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma ıuygulaması WhatsApp'ın web sürümüne, şimdi de sesli ve görüntülü görüşme özelliği geliyor.
ÇOK YAKINDA KULLANIMA SUNULACAK
WhatsApp Web'i "2.2043.7" sürümüne güncelleyen geliştiriciler, kaynak kodları sayesinde sesli ve görüntülü görüşme özellikleri hakkında ipucu verdi.
WhatsApp Web'in son sürümünün kaynak kodlarında yer alan bilgilere göre kullanıcılar, ekranın sağ üstündeki simgeleri kullanarak sesli veya görüntülü arama yapabilecek.
Yeni özelliklerle ilgili şimdilik herhangi bir bilgi paylaşmayan WhatsApp, son güncelleme ile bu özelliğin neredeyse hazır olduğunu göstermiş oldu.