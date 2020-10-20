Haberler

Teknoloji Haberleri

WhatsApp Web'e sesli ve videolu arama özelliği geliyor

WhatsApp Web'e sesli ve videolu arama özelliği geliyor

WhatsApp'ın web sürümü, çok yakında sesli ve videolu görüşme özelliğine kavuşacak. Yeni yapılan bir güncelleme, bu özelliğin yolda olduğunu gösteriyor.