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    WhatsApp Web'e sesli ve videolu arama özelliği geliyor

    WhatsApp'ın web sürümü, çok yakında sesli ve videolu görüşme özelliğine kavuşacak. Yeni yapılan bir güncelleme, bu özelliğin yolda olduğunu gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 12:19
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    WhatsApp Web'e sesli ve videolu arama özelliği geliyor

    Sürekli bilgisayar üzerinde çalışan insanların yoğun bir şekilde kullandığı WhatsApp Web, bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda "resim içinde resim (PiP) güncellemesini almıştı.

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma ıuygulaması WhatsApp'ın web sürümüne, şimdi de sesli ve görüntülü görüşme özelliği geliyor.

    ÇOK YAKINDA KULLANIMA SUNULACAK

    WhatsApp Web'i "2.2043.7" sürümüne güncelleyen geliştiriciler, kaynak kodları sayesinde sesli ve görüntülü görüşme özellikleri hakkında ipucu verdi.

    WhatsApp Web'in son sürümünün kaynak kodlarında yer alan bilgilere göre kullanıcılar, ekranın sağ üstündeki simgeleri kullanarak sesli veya görüntülü arama yapabilecek.

    whatsapp web

    Yeni özelliklerle ilgili şimdilik herhangi bir bilgi paylaşmayan WhatsApp, son güncelleme ile bu özelliğin neredeyse hazır olduğunu göstermiş oldu.

    Instagram: @eshteknoloji

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