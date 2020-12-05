WhatsApp Web için sesli ve videolu arama özelliği test ediliyor

WhatsApp Web için sesli ve videolu arama özelliği test ediliyor

WhatsApp'ın masaüstü uygulamasına gelecek yeni özelliklerin son testlere girdiği ortaya çıktı. Bu özellikler arasında sesli ve videolu görüşme de var.

Çalışmalarını genellikle bilgisayar üzerinden yürüten insanların yoğun bir şekilde kullandığı WhatsApp Web, bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda "resim içinde resim (PiP) güncellemesini almıştı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma ıuygulaması WhatsApp'ın web sürümüne, şimdi de sesli ve görüntülü görüşme özelliği geliyor. İlk olarak geçtiğimiz ekim ayında ortaya çıkan bu özellikler, artık son testlerden geçiyor.

Paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda, WhatsApp Web'e sesli ve görüntülü arama simgelerinin geleceğini görüyoruz. Ancak görselde de görüldüğü gibi, bu özellikler henüz beta aşamasında bulunuyor.

Yeni özelliklerle ilgili şimdilik herhangi bir bilgi paylaşmayan WhatsApp, son güncelleme ile bu özelliğin neredeyse hazır olduğunu göstermiş oldu. Bu nedenle kısa süre içinde sesli ve görütülü arama özelliğinin, WhatsApp Web'e geleceğini söyleyebiliriz.

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