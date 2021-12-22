WhatsApp Web’te 3 adımda kendi çıkartmanızı yapın

Kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlarda imdadımıza koşan Whatsapp çıkartmalarını, artık WhatsApp Web üzerinden uygulamadan çıkmadan oluşturmak mümkün. İşte WhatsApp Web'te çıkartma yapma yöntemi...

Dünyanın en çok kullanılan ücretsiz mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Ancak WhatsApp'ın öyle bir özelliği var ki kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlarda imdadımıza koşuyor, sohbetlerimizi daha hareketli ve komik bir hale getiriyor. Tabii ki hemen hemen WhatsApp kullanan herkesin zaman zaman kullandığı çıkartma özelliğinden bahsediyoruz.

WhatsApp'ta kendi çıkartmalarınızı yapabilmek pek yeni bir özellik değil ve hem iOS hem de Android'de çıkartma yapabilmeniz için birçok üçüncü parti uygulaması bulunuyor.

Ancak şimdiye kadar sadece telefon uygulaması için geçerli olan bu özellik, WhatsApp Web’e de geldi. WhatsApp'ın web sürümü, bilgisayarınızdaki sıradan görüntüleri çıkartmalara dönüştürmenize imkan sağlayan yerleşik bir özel ‘Sticker Maker’ (Çıkartma Oluşturucu) ile güncellendi.

Yeni güncellemeyle birlikte artık üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymadan WhatsApp Web üzerinden kendi çıkartmalarınızı yapıp kullanabilecek ve konuşmalarınızı daha renkli bir hale getirebilmeniz mümkün.

WHATSAPP WEB’TE ÇIKARTMA YAPMA ADIMLARI

WhatsApp Web’te çıkartma özelliğini kullanmak için yapmanız gerekenler ise son derece basit ve telefondakine de oldukça benziyor. İşte WhatsApp Web’te çıkartma yapmak için izlemeniz gereken adımlar…

Adım 1: WhatsApp Web ekranınızın altında bulunan ataş (ekle) simgesine tıklayın.

Adım 2: ‘Çıkartma’ yazan sembolü seçin ve çıkartmaya dönüştürmek istediğiniz görseli bulun.

Adım 3: Resim üzerinde dilediğiniz düzenlemeleri yapın.

Çıkartmanızı hazırlarken yapabilecekleriniz oldukça geniş. Arka planı yok etmek için çıkartma yapmak istediğiniz kısmın çevresine bir ana hat çizebilir, görseli kırpabilir ve dilerseniz üzerine emoji, yazı veya ekstra WhatsApp çıkartmaları ekleyebilirsiniz. Çıkartmanızı tamamladıktan sonra ise seçip istediğiniz kişiye tek tıkla gönderebilirsiniz.