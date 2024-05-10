WhatsApp yeni tasarıma geçiyor: İşte ilk görüntüler WhatsApp, mobil uygulamasının tasarımını değiştireceğini açıkladı. Şirket, yeni tasarımla ilgili ilk görselleri paylaştı.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

WhatsApp, geçtiğimiz yılın ortalarında çalışmalarına başladığı yeni tasarım güncellemesini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Yeni WhatsApp tasarımında neler var

Yeni tasarımda ikonların yeri değişirken, baskın olan yeşil rengin yerini beyazın aldığını görüyoruz.

Yeni tasarımda, artık uygulama içerisindeki sekmeler üst kısımdan alt kısma taşınıyor. Böylece telefonu tek elle kullanırken farklı sekmelere geçmek daha kolay bir hâle geliyor.

Bununla birlikte, sohbetler sekmesinde üst kısma bir arama çubuğu ekleniyor. Bu sayede kullanıcılar, farklı sohbetleri veya sohbet içi mesajları daha kolay bulabilecek.

Yeni tasarımla birlikte, iPhone ve Android telefonlarda farklı görünen WhatsApp tasarımları artık daha çok birbirlerine benzeyecek.