WhatsApp'a harika özellik: Yapay zeka ile görsel oluşturma yolda WhatsApp kullanıcıları, yakında direkt olarak sohbetler üzerinden yapay zekâyla görsel oluşturabilecek.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

WhatsApp, geçtiğimiz yılın ortalarında çalışmalarına başladığı yeni tasarım güncellemesini kullanıma sunmuştu.

Şirket, şimdilerde ise kullanıcılara yeni yapay zeka özelliklerini sunmak için çalışmalar yürütüyor.

WhatsAPp'ta yapay zeka ile görsel oluşturma devri başlıyor

WhatsApp’ın son beta sürümünde ortaya çıkan özellik sayesinde, artık kullanıcılar sohbetlerde yapay zeka ile görsel oluşturabilecek.

Yukarıdaki ekran görüntüsüne baktığımızda, sohbetteki artı simgesinin bulunduğu kısma "Imagine" butonunun eklendiğini görüyoruz.

Bu özelliğe dokunan kullanıcılar, sohbetlerde yapay zeka ile görsel oluşturup bu görselleri karşı tarafa gönderebilecek.

Özelliğin, Meta’nın platformlarına getirdiği "Meta AI" isimli yapay zeka modelini kullanacağı söyleniyor.

Meta AI özelliğinin şimdilik ülkemizde kullanıma sunulmadığını hatırlatalım.