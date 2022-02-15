WhatsApp'a kapak fotoğrafı özelliği geliyor

WhatsApp'ın yeni test etmeye başladığı bir özellik daha keşfedildi. Buna göre WhatsApp, profiller için kapak fotoğrafı getirmeyi planlıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

WABetaInfo tarafından yapılan bir keşif, WhatsApp'ın yeni test etmeye başladığı bir özelliği daha ortaya çıkardı.

WHATSAPP'TA KAPAK FOTOĞRAFI DÖNEMİ

Buna göre, WhatsApp Business kullanıcıları için şu anda test aşamasında olan özellikle, işletme hesaplarına kapak fotoğrafı eklenebilecek.

WABetaInfo'nun edindiği bilgiye göre, İşletme Ayarları'nda kamera butonu yer alacak. Kullanıcılar, buradan bir fotoğraf seçerek ya da çekerek kapak fotoğrafı oluşturabilecek.

WhatsApp kullanıcıları, işletmelerin hesaplarını ziyaret ettiğinde profil fotoğrafının ve durumun yanı sıra kapak fotoğrafını da görebilecek.

WhatsApp Business için geliştirilen bu özelliğin, ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara da açılması bekleniyor.