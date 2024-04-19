WhatsApp'a yeni özellik: Artık mesajlar notlara eklenecek WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni "Notlar" özelliği ile artık mesajları not olarak kaydetmek mümkün hale gelecek.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

WhatsApp, "2.24.9.17" kodlu Android beta sürümünü yayınladı ve yeni "Notlar" özelliği ortaya çıktı.

Yeni özellik sayesinde, WhatsApp'ta bir sohbete girip mesajın üzerine basılı tuttuğunuzda, "Notlara ekle" şeklinde bir seçenek karşınıza çıkacak.

Mesajlar kaydedilecek

Bu seçeneğe dokunan kullanıcı, söz konusu mesajın kişi notlarına eklenmesini sağlayacak.

Kullanıcılar, doğrudan sohbet bilgisi ekranına manuel olarak not eklemek yerine, notlarına belirli mesajlar da ekleyebilecek ve bu da görüşmede paylaşılan önemli bilgilerin daha verimli bir şekilde organize edilmesini kolaylaştıracak.

Yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.