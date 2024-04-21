WhatsApp'a yeni özellik: Dosya paylaşmak mümkün olacak WhatsApp'a gelecek yeni özellik sayesinde, yakın mesafede bulunan kullanıcılar kendi aralarında dosya alışverişi yapabilecek.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

WhatsApp'ın Android 2.24.2.20 güncellemesi ile birlikte, uygulamaya eklenecek yeni bir özellik ortaya çıktı.

WhatsApp'ta dosya paylaşma devri

Buna göre WhatsApp, yakın mesafede bulunan kullanıcıların kendi aralarında dosya alıp göndermelerini sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Bu sayede kullanıcılar, kablosuz ağ üzerinden karşılıklı dosya paylaşımı yapabilecek. Şirket, paylaşılan dosyaların yine uçtan uca şifreleneceğini de söylüyor.

Kullanıcılar yakındaki diğer kişiler tarafından görülüp görülmemek konusunda tam kontrole sahip olacak, böylece gizlilik ve güvenlik sağlanacak.

WhatsApp, yeni gelecek özellik sayesinde büyük boyutlu dosyaların paylaşılmasını daha da kolay hale getirecek.