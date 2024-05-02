WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Bazı hesaplar kısıtlanacak WhatsApp, olumsuz davranışlarda bulunan kullanıcıların hesaplarına belirli süre kısıtlama getirecek.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

WhatsApp, Android için 2.23.25.16 beta sürümünde yeni özellikler test etmeye başladı. Yeni gelecek özellik, daha çok hesap kısıtlamalarına odaklanıyor.

Kullanıcıları rahatsız edenler kısıtlanacak

WhatsApp, olumsuz davranışlarda bulunan kullanıcıların hesaplarına belirli süre kısıtlama getirecek.

Otomatik mesajlar atan, toplu mesajlar gönderen hesaplar, yapılacak değerlendirmenin ardından erişim engeli ile karşılaşacak.

Engellenen hesaplar, gelen mesajları ve aramaları göremeyecek ve karşı tarafa mesaj gönderemeyecek.

Erişim yasağı gelen hesaplar yeni bir sohbet başlatamayacak olsalar da var olan sohbetlere cevap verebilecek veya daha önceden başlattıkları sohbetleri sürdürebilecek.

WhatsApp, şüpheli hesapları denetlemek için otomatik araçlar kullanacağını duyurdu.