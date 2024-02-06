WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Favori Kişiler WhatsApp, iOS beta sürümünde Favori Kişiler özelliğini kullanıma sundu. Peki bu özellik ne işe yarayacak? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların hoşuna gidecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'a yeni özellik: Favori Kişiler

WhatsApp, iOS için en son beta 24.3.10.70 güncellemesi ile kullanıcıların daha rahat bir arama yerleşimi için favori kişileri belirlemesine olanak tanıyor.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi WhatsApp, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için kullanıcıların favori kişilerini seçmelerine olanak tanıyan yeni bir özellik test ediyor.

Favori kişiler aramaların üst kısmında görünecek. Böylece kullanıcılar, favori kişileri doğrudan aramalar sekmesinden hızlı bir şekilde arayabilecek.

Favori kişileri belirleme özelliği geliştirme aşamasında olduğundan, özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı şimdilik belirsiz.