WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Hatırlatma bildirimleri

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Mesajları veya durum güncellemelerini görmeyi unuttuğunuz oluyor mu? WhatsApp, bu sorunu çözmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Android beta sürümünde ortaya çıkan özellik, kullanıcıların açmadıkları mesajlar ve durum güncellemeleri için hatırlatma bildirimleri almasını sağlayacak.

UNUTKANLARA ÇÖZÜM

WhatsApp'ın yeni özelliği, isteğe bağlı bir "hatırlatıcı" olarak işlev görecek. Kullanıcılar, bu özelliği etkinleştirerek belirli bir süre boyunca açmadıkları mesajlar ve durum güncellemeleri için bildirim alabilecekler.

Özellik etkinleştirildiğinde, kullanıcılar bir mesajı veya durum güncellemesini belirli bir süre boyunca açmazlarsa, WhatsApp otomatik olarak bir hatırlatma bildirimi gönderecek. Bu sayede, kullanıcılar önemli mesajları veya güncellemeleri kaçırmayacak.

BİLDİRİM AYARLARI SAYFASINDA YER ALACAK

Hatırlatma bildirimleri özelliği, WhatsApp ayarları içindeki "Bildirim Ayarları" sayfasında yer alacak.

Kullanıcılar, buradan özelliği etkinleştirebilecek ve hatırlatma sıklığını ayarlayabilecekler.

Yeni özellik, şu anda Android beta sürümünde test ediliyor. Meta'dan henüz resmi bir açıklama gelmediği için özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor.