WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Süre 1 dakikaya çıkacak WhatsApp, kullanıcıların durum paylaşımlarındaki 15 saniyelik video süresini 1 dakikaya çıkarmayı planlıyor.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de durum sürelerini güncelleyecek.

WhatsApp durumları 1 dakikaya çıkıyor

WhatsApp, kullanıcıların durum güncellemelerinde daha uzun videolar paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor.

Platform üzerinde 30 saniye süre sınırı bulunan video durum paylaşımlarının 1 dakikaya çıkarılması planlanıyor.

Bu özellikle birlikte kullanıcılar, WhatsApp durumlarında daha uzun video paylaşımları yapabilecek.

WhatsApp, güncellemeyi herkes için yayınlamadan önce geri bildirim toplamak ve aksaklıkları gidermek için çalışmalar yürütüyor.