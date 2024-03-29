WhatsApp'a yeni özellik: Tüm fotoğraf ve videolar HD oluyor Kullanıcılara HD görsel ve video gönderme seçeneğini sunan WhatsApp, bu özelliği kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor. Artık gönderilen tüm fotoğraflar ve videolar HD olacak.

ensonhaber.com

WhatsApp'ta gönderdiğiniz fotoğrafın kalitesi sık sık sıkıştırılıyor. Bu nedenle gönderdiğiniz fotoğraflar, orijinal kalitede karşı tarafa ulaşmıyor.

Uygulama, daha hızlı dosya aktarımları için görüntü kalitesini varsayılan olarak yaklaşık yüzde 70 oranında düşürüyor.

Ancak son yayınlanan özellikle birlikte, artık kullanıcıların HD kalitede fotoğraf ve video göndermesinin önü açılmıştı.

Artık, kullanıcılar fotoğraf veya video gönderecekleri ekranın sağ üst kısmında bulunan "HD" seçeneğine dokunarak, yüksek kalitede içerikler gönderebiliyor.

WhatsApp bu özelliği kalıcı hale getiriyor

WhatsApp, artık herhangi bir işlem yapmadan tüm fotoğraf ve videoları karşı tarafa HD olarak göndermek için yeni bir özellik geliştiriyor.

Bu özellik sayesinde, WhatsApp ayarlarındaki "Depolama ve Veri Kullanımı" başlığı altında "Medya Yükleme Kalitesi" isimli bir ayar olacak.

Eğer kullanıcılar standart kaliteyi seçerse, görseller ve videolar şu anda olduğu gibi sıkıştırılacak ve daha küçük boyutlu dosyalar halinde karşı tarafa iletilecek.

HD kalite seçeneğinde ise 6 kata kadar daha yüksek kalitede içerikler gönderilebilecek.

WhatsApp'ın Android 2.24.7.17 beta güncellemesinde yer alan bu özellik, testlerin ardından tüm kullanıcılara açılacak.