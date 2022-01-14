WhatsApp'a yeni sesli mesaj özelliği: Arka planda çalışacak

WhatsApp'ın beta sürümüne, sesli mesajları arka planda dinleme özelliği eklendi. Yeni özellik, çok yakında tüm kullanıcıların erişimine açılacak.

WhatsApp, uygulamaya her geçen gün yeni özellikler ekleyerek kullanıcıları memnun etmek istiyor. Meta'ya bağlı platform, şimdi de sesli mesajlarla ilgili yeni bir özelliği hayata geçirecek.

WhatsApp uygulamasının beta sürümünde, sesli mesajları arka planda dinleme özelliği test edilmeye başlandı.

Şu anda kullanıcıların, herhangi bir sesli mesajı dinlemek için sohbet ekranında kalmaları gerekiyor.

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni özellik, sohbetten çıktığınızda bile sesli mesajları arka planda dinlemenize olanak tanıyacak.

WHATSAPP SESLİ MESAJ ÖZELLİĞİ YAKINDA KULLANIMA AÇILACAK

Yeni özellikle birlikte, sohbetten çıktığınızda bile ekranın üzerinde ufak bir oynatıcı yer alacak ve buradan sesli mesajlar dinlenebilecek.

Şu an için yeni özellik, sadece WhatsApp beta sürümünde mevcut. Ancak bu yeniliğin, yakında tüm iOS ve Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor.