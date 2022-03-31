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    WhatsApp'a yeni sesli mesaj özellikleri geldi

    WhatsApp, oldukça sık kullanılan sesli mesaj özelliğiyle ilgili birkaç güncelleme duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 11:11
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    WhatsApp'a yeni sesli mesaj özellikleri geldi

    WhatsApp, uygulamaya her geçen gün yeni özellikler ekleyerek kullanıcıları memnun etmek istiyor. Meta'ya bağlı platform, şimdi de sesli mesajlarla ilgili yeni özelliklerini hayata geçiriyor.

    Sesli mesaj göndermeyi ve dinlemeyi daha kolay hale getirmek isteyen şirketin sunacağı özelliklere gelin yakından bakalım.

    SESLİ MESAJ KISMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

    WhatsApp, yeni güncellemeyle birlitke artık kullanıcıların sesli mesajı kaydederken duraklatmasına, devam ettirmesine veya göndermeden önce tekrar dinlemesine izin veriyor.

    Öte yandan, şimdiye kadar kullanıcıların herhangi bir sesli mesajı dinlemek için sohbet ekranında kalmaları gerekiyordu.

    Yeni güncelleme, sohbetten çıktığınızda bile sesli mesajları arka planda dinlemenize olanak tanıyacak.

    WhatsApp a yeni sesli mesaj özellikleri geldi #1

    WhatsApp sesli mesajlar ile ilgili bir diğer yenilik ise oynatma hızı seçenekleri. Güncelleme ile kullanıcılar, 1.5x ve 2x hızlarda sesli mesajları dinleyebilecek.

    WhatsApp’ın yeni özellikleri, kararlı sürümle birlikte Android, iOS ve Web platformlarına gelecek.


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