WhatsApp'ın çok beğenilen özelliği Android telefonlara geliyor WhatsApp'ın bir süre önce iPhone'lar için yayınladığı çıkartma oluşturma aracı, yakında Android telefonlara da gelecek.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de gizlilik odaklı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp, bundan birkaç ay önce iPhone'lar için çıkartma oluşturma aracını yayınlamıştı.

Bu özellikle birlikte, çıkartma oluşturmak isteyenlerin üçüncü taraf uygulamalara duyduğu ihtiyaç ortadan kalktı. Kullanıcılar, doğrudan WhatsApp'ın içerisinden kendi çıkartmalarını oluşturabiliyor.

WhatsApp çıkartma oluşturma aracı Android'e geliyor

WhatsApp geliştiricileri, yeni özelliği uygulamanın 2.24.6.5 kodlu Android beta sürümüne ekledi.

WhatsApp, Android kullanıcılarına sunacağı çıkartma aracı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yeni özelliğin, yakında tüm Android kullanıcılarına açılması bekleniyor.

iPhone'larda çıkartma özelliği nasıl kullanılır

WhatsApp uygulamasını açın.

Bir sohbete girin. Sağ alt kısımdan çıkartma simgesine dokunun.

"+" işaretine basın ve galerinizden bir fotoğraf çekerek kendi çıkartmanızı oluşturup düzenleyin.

Bu özelliğin, şimdilik sadece iOS 17 sürümünde kullanıldığını belirtelim.