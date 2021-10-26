Whatsapp'ta çevrim dışı görünmenin 3 yolu

WhatsApp'ta çevrimiçi görülmeyi terchi etmeyenler tarafından "nasıl çevrımdışı görünebilirim" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Whatsapp'ta çevrimiçi görünmeyi gizleme taktikleri...

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, milyonlarca kullanıcının en çok tercih ettiği platformlar arasında yerini koruyor.

Anlık mesaj imkanı sunan WhatsApp aynı zamanda son görülme özelliği ile de öne çıkıyor.

Karşısınızdaki kişinin çevrimiçi olup olmadığını veya en son ne zaman giriş yaptığını görebiliğiniz WhatsApp özelliği, bazı kullanıcılar tarafından tercih edilmiyor.

Bu noktada çevrimiçi iken nasıl çevrımdışı görünebilirim sorusu akıllarda yerini alıyor. WhatsApp'ta mesajları çevrimiçi olmadan yanıtlamak mümkün mü? WhatsApp çevrimiçi gizleme, kapatma nasıl yapılır? merak ediliyor.

İşte WhatsApp'ta çevrimiçi görünmeden mesaj yazmanın 3 taktiği...

EKRANDAN "YANITLA" SEÇENEĞİ

Telefonunuza gelen WhatsApp bildiriminin altında duran ‘yanıtla’ butonuna tıklayarak mesajı bildirim menüsü üzerinden yanıtlayabilirsiniz.

Bildirim menüsü üzerinden yanıtladığınız herhangi bir WhatsApp mesajında kullanıcılar sizi çevrimiçi göremeyecek.

İNTERNETİ KAPATIP CEVAPLAYIN

Eğer sohbet ekranını mutlaka açmanız gerekiyorsa, aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Telefonunuzun Wi-Fi ve hücresel veri bağlantılarını kapatın.

Sohbete girin, mesajınızı yazın ve gönderin.

WhatsApp’ı kapatın.

Wi-Fi ya da hücresel veriye yeniden bağlanın.

SON GÖRÜLMEYİ KAPATIN