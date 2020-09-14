WhatsApp'ta fotoğraflar ve sohbet geçmişi kalıcı olarak nasıl silinir?

WhatsApp'ta fotoğraflar ve sohbet geçmişi kalıcı olarak nasıl silinir?

WhatsApp'ta, sohbetteki fotoğrafları ve her gece telefonunuza kaydedilen sohbet geçmişini nasıl kalıcı olarak silebileceğinizi anlattık.

Bildiğiniz gibi WhatsApp, her gece 02.00'de sohbet geçmişini otomatik olarak telefonunuza kaydediyor. Üstelik bu sohbet geçmişlerinin içerisinde size gönderilen fotoğraflar da yer alıyor.

Eğer sohbet geçmişinizden veya WhatsApp'taki fotoğraflardan kalıcı olarak kurtulmak isterseniz yapmanız gereken basit işlemler bulunuyor.

WhatsApp'ta fotoğrafları ve sohbet geçmişini silmek için neler yapmanız gerektiğini adım adım anlattık.

Sizler için hazırladığımız videodaki yöntemleri uygulayarak, WhatsApp'taki fotoğrafları ve sohbet geçmişlerini kalıcı olarak telefonunuzdan silebilirsiniz.





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