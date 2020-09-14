WhatsApp'taki iletim kısıtlaması Messenger'a da geldi

Sosyal medya platformu Facebook, mesajlaşma uygulaması Messenger üzerinden yanlış bilgi yayılmasını yavaşlatmak için kullanıcılarına mesaj iletim kısıtlaması getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan evine kapandı. Bu durum, sosyal medya kullanımını ve anlık mesajlaşma uygulamalarına olan ilgiyi de bir hayli artırdı.

Koronavirüs döneminde, yanlış bilginin hızla yayılması olayının önüne geçmek için önlemler alan Facebook, Messenger'a kısıtlama getirdi.



Söz konusu kısıtlama kapsamında Messenger kullanıcıları, mesajları aynı anda en fazla beş kişi veya gruba yönlendirebilecekler.

Viral olan yanlış bilginin yayılma hızını kesmek için böyle bir adım attığını duyuran Facebook, geçtiğimiz aylarda benzer bir özelliği WhatsApp'a da getirmişti.

YAKLAŞAN SEÇİMLERE KARŞI ÖNLEM

Söz konusu kararın alınmasında, yaklaşn ABD Başkanlık seçimlerinin de etkiliği olduğu düşünülüyor.







WHATSAPP'A MESAJ İLETİM SINIRI GELMİŞTİ

WhatsApp'ın en çok kullanılan özelliklerinden biri olan mesaj iletme, kullanıcıların bir mesaj toplu halde diğer kullanıcılara da iletmesini sağlıyor. Ancak bu özelliğin sahte haber yaymak için kullanılması WhatsApp'ı harekete geçirmiş ve şirket, geçtiğimiz nisan ayında bir mesajı en fazla 5 kişiye gönderebileceğiniz bir sınır getirmişti.