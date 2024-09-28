WhatsApp'tan dolandırıcılara kötü haber: Mesajlar otomatik engellenecek WhatsApp, bilinmeyen numaralardan gelen mesajları otomatik olarak engelleyecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Haber Merkezi

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Şirket, Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni bir detaya göre, bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları engelleme özelliği geliştiriyor.

Android için WhatsApp beta 2.24.17.24 güncellemesinde keşfedilen yeni özellik, bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları otomatik olarak engelleyecek.

Yeni güvenlik özelliği şu aşamada beta sürümde test edildiğinden sadece beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor, ancak gelecekte kararlı sürüm ile birlikte herkesin kullanımına sunulacak.

SPAM MESAJLARA SON

Kullanıcılar özellik kullanıma sunulduğunda uygulamanın ayarlar kısmındaki gelişmiş gizlilik seçenekleri altında yer alan "yeni bilinmeyen hesap mesajlarını engelle" seçeneğini etkinleştirerek, dolandırıcılardan gelen sahte mesajlardan tamamen kurtulmuş olacak.

WhatsApp’ın geliştirdiği algoritma, mesaj gönderim oranlarını takip ederek, şüpheli bir durum olmadığında engellemeyi otomatik olarak kaldıracak

Şu anda beta aşamasında olan yeni özelliğinin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.