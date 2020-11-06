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    WhatsApp'tan para gönderip almaya yarayan WhatsApp Pay, Hindistan'da kullanıma sunuldu

    WhatsApp, platform üzerinden para gönderip almanızı sağlayan "WhatsApp Pay" özelliğini Hindistan'da kullanıma açtı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 16:42
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 16:56
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    WhatsApp'tan para gönderip almaya yarayan WhatsApp Pay, Hindistan'da kullanıma sunuldu

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, bir süredir kullanıcıların para gönderip almasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığı biliniyordu.

    Şirket, "WhatsApp Pay" isimli özelliği her ne kadar ilk olarak Hindistan'da test etse de ülke yasaları nedeniyle beklediği ilerlemeyi kaydedememiş ve hizmeti ilk olarak haziranda Brezilya'da kullanıma sunmuştu.

    HİNDİSTAN'DA DA YAYINLANDI

    Aylardır yerel kurumlardan onay almaya çalışan WhatsApp, 140'tan fazla banka tarafından desteklenen "WhatsApp Pay" özelliğini Hindistan'da kullanıma açtı.

    Kullanıcılar, WhatsApp Pay sayesinde tamamen ücretsiz bir şekilde birbirlerine para gönderip alabilecek.

    whatsapp pay

    WHATSAPP PAY NASIL KULLANILIYOR

    WhatsApp, Hindistan'daki ödeme hizmeti için yerel bankalarla anlaşma sağladı. Kullanıcılar, kredi veya banka kartlarını WhatsApp uygulamasına ekliyor ve daha sonra 6 haneli bir PIN veya parmak izi doğrulaması kullanarak birbirlerine para gönderip alabiliyor.

    Ayrıca kullanıcılar, WhatsApp üzerinden satış yapan işletmelere bu özellik sayesinde kolayca ödeme yapabiliyor.

    Facebook'tan yapılan açıklamada, WhatsApp Pay özelliğinin çok yakında başka ülkelerde de kullanılacağı belirtildi.

    Instagram: @eshteknoloji

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