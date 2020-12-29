Wikipedia, 2020'de en çok merak edilenleri açıkladı

Wikipedia, 2020'de en çok merak edilenleri açıkladı

İnternet ansiklopedisi Wikipedia, 2020 yılında platform üzerinden en çok okunan konuları açıkladı. Koronavirüsün etkileri, arama sonuçlarına da yansıdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla başlayan 2020, yine salgının gölgesi altında sona eriyor.

20 yıl önce yayın hayatına başlayan dijital ansiklopedi Wikipedia, 2020 yılında en çok okunan başlıkları açıkladı.

Wikipedia tarafından yapılan açıklamaya göre, geride bırakmaya hazırlandığımız 2020'de en çok koronavirüs pandemisini merak ettik.

Koronavirüsü, geçtiğimiz aylarda yapılan seçimi kaybeden ve ocak ayında görevi bırakacak olan ABD Başkanı Donald Trump izledi.

Üçüncü sırada yer alan "2020 yılındaki ölümler" başlığı 42 milyon 262 bin 147 okunma rakamına ulaştı.

Demokrat Parti'den seçime giren ve zafer ile ayrılan Joe Biden, yardımcısı Kamala Harris ve 2020'de hayatını kaybeden Kobe Bryant da listede yer alan diğer isimler arasında.

İşte 2020'de Wikipedia'da en çok aranan 10 başlık:

1. KORONAVİRÜS PANDEMİSİ - 83 MİLYON 504 bin





2. DONALD TRUMP: 55 MİLYON 472 bin





3. 2020 YILINDAKİ ÖLÜMLER - 42 MİLYON 262 BİN

4. KAMALA HARRIS - 38 MİLYON 319 BİN

5. JOE BIDEN - 34 MİLYON 281 BİN

6. KORONAVİRÜS - 32 MİLYON 957 BİN

7. KOBE BRYANT - 32 MİLYON 863 BİN

8. ÜLKELERE VE BÖLGELERE GÖRE COVID-19 SALGINI - 28 MİLYON 575 BİN

9. 2020 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ - 24 MİLYON 313 BİN

10. KRALİÇE İKİNCİ ELIZABETH - 24 MİLYON 147 BİN