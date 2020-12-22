Windows 10 aralık güncellemesi sorunlarla birlikte geldi

Microsoft'un aralık başında yayınladığı KB4592438 güncellemesi, bilgisayarlarda birçok sorun çıkmasına neden oldu.

Microsoft'un Windows işletim sistemi için yayınladığı güncellemeler, genellikle sorunları çözmekten çok yeni sorunlar yaratması ile biliniyor.

Aralık ayı başında yayınlanan KB4592438 isimli güncellemede de durum farklı değil.

Kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra donma, aşırı CPU kullanımı ve mavi ekran hatası gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını bildiriyor.

Bazı kullanıcılar ise daha güncellemenin kurulum aşamasında sıkıntı yaşamaya başladıklarını ve yükleme işlemini gerçekleştiremediklerini ifade ediyor.

Kullanıcılar, güncellemeyi kaldırdıktan sonra her şeyin normale döndüğünü söylüyor. KB4592438 güncellemesinin ayrıca eski oyunlarla uyumluluğu bozduğu, klasörleri salt okunur olarak işaretlediği, Bluetooth sorunlarına neden olduğu ve sorunların mavi ekrana kadar gittiği belirtiliyor.

GÜNCELLEME NASIL KALDIRILIR

Söz konusu sorunlarla karşılaşırsanız, yüklü güncellemeyi manuel olarak kaldırabilirsiniz. Bunu yapabilmek için Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Güncelleştirme geçmişini görüntüle > Güncelleştirmeleri kaldır yolunu izleyerek, KB4592438 isimli güncelleştirmeyi kaldırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.