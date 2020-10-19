Windows 10 HDR açma, HDR modu nasıl aktif edilir?

HDR destekli monitörlerde, Windows 10 ayarlarından HDR modunu nasıl etkinleştirebileceğinizi anlattık. İşte Windows 10 HDR açma yöntemi.

Son yıllarda teknolojinin bir hayli gelişmesiyle zaman zaman yeni terimler hayatımıza giriyor. Bu terimlerden biri olan HDR (High Dynamic Range), genellikle fotoğrafçılık alanında, televizyonlarda ve monitörlerde karşımıza çıkıyor.

HDR tekniği, bir görüntünün en parlak ve en karanlık noktalarını olduğundan daha parlak veya karanlık göstiyor. Bu da daha canlı ve renk bakımından doygun görüntüler görmemizi sağlıyor.

Peki HDR destekli bir monitörünüz varsa, bu özelliği nasıl aktif edebilirsiniz? Gelin Windows 10 HDR açma yöntemine daha yakından bakalım.

WINDOWS 10 HDR AÇMA

HDR desteli monitörünüzün kendi ayarlarından HDR özelliğini aktif ettikten sonra, Windows 10 üzerinden de bu modu aktif etmeniz gerekiyor. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayın:

1- Öncelikle Windows 10 başlat menüsünden Ayarlar simgesine tıklayarak Windows 10 ayarlarının yer aldığı pencereyi açın ve buradaki seçeneklerden "Uygulamalar"a tıklayın.

2- Sol taraftaki menülerden "Video kayıttan yürütme" seçeneğine tıklayın ve ardından "Windows HD Color ayarları" seçeneğine girin.

3- Ardından HDR kullan ve HDR video akışı yap seçeneklerini aktif duruma getirin. Bu esnada monitörünüzün görüntüsü birkaç saniyeliğine gidebilir. Ardından görüntü geldiğinde Windows 10 HDR açma işlemini başarıyla yerine getirdiniz demektir.



