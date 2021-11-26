Windows 10 için en iyi güvenlik yazılımları

Windows 10 için en iyi güvenlik yazılımları

Almanya BT Güvenliği araştırma enstitüsü AV-TEST, 2021'in en iyi güvenlik yazılımlarını açıkladı.

Son zamanlarda internet kullanımının oldukça artması, beraberinde bazı güvenlik sorunlarını da getiriyor.

Uzmanlar, söz konusu sorunlardan korunmak için mutlaka bir güvenlik yazılımı kullanmanızı öneriyor.

Almanya BT Güvenliği araştırma enstitüsü AV-TEST, 2021 itibarıyla Windows 10 kullanıcıları için en iyi antivirüs ve güvenlik yazılımları değerlendirme raporunu yayınladı.

AV-TEST, çeşitli şirketlerden 21 farklı kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımını inceledi. İnceleme sonucunda 15 adet program 18 tam puan alarak sertifika almaya hak kazandı. Geri kalanlar ise 17,5 puanda kaldı.

EN İYİ GÜVENLİK YAZILIMLARI

Avira, AVAST, AVG, Bitdefender ve ESET gibi güvenlik yazılımları tam puan alırken, bir diğer tam puan alan yazılım ise Windows işletim sistemlerinde yerleşik halde bulunan Windows Defender oldu.

(TAM BOYUT)

Yukarıdaki tabloda, test edilen 21 yazılımın her birinin, mavi tonlarıyla farklılaşan üç kategoride aldığı puanları görebilirsiniz.

Testteki 18 puanlık tam puan, her biri en fazla altı puanlık üç kategoriden oluşuyor. Bu kategoriler koruma, verim ve kullanılabilirlik olarak dikkat çekiyor.

