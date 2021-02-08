Windows 10 ocak ayı toplu güncelleştirmesi, mavi ekran sorunlarıyla geldi

Microsoft'un Windows 10 için gönderdiği toplu güncelleştirme, bazı kullanıcılarda mavi ekran hatalarına neden oldu.

Microsoft'un Windows işletim sistemi için yayınladığı güncellemeler, genellikle sorunları çözmekten çok yeni sorunlar yaratması ile biliniyor.

Ocak ayında yayınlanan Windows 10 Toplu Güncelleştirmesi'nde de durum farklı değil.

Windows 10 2004 kullanıcıları KB4598299, Windows 10 1909 kullanıcıları KB4598301 sürümlerinin uygulamalarda çökme sorununa yol açtığını belirtiyor.

Hatta bazı kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra mavi ekran hataları aldıklarını rapor ediyor.

Microsoft forumlarındaki kullanıcılar, güncellemeleri kaldırarak bu sorunu çözdüklerini söylüyor. Microsoft ise sorunların farkında olduğunu ve çözüm üzerinde çalıştıklarını belirtiyor.

Microsoft'un hataları çözmesini beklemek istemiyorsanız, ilgili güncellemeyi kaldırarak sorunlarda kurtulabilirsiniz.

GÜNCELLEŞTİRMELER NASIL KALDIRILIR

Microsoft'un hataları çözmesini beklemek istemiyorsanız, ilgili güncellemeyi kaldırarak sorunlardan kurtulabilirsiniz. Bunu yapabilmek için Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Güncelleştirme geçmişini görüntüle > Güncelleştirmeleri kaldır yolunu izleyerek, ilgili güncelleştirmeyi manuel olarak kaldırabilirsiniz.