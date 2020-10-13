Windows 10 oyun modu nasıl açılır?

Windows 10'da yerleşik halde bulunan ve oyun performansınızı artıran oyun modunun nasıl açılacağını anlattık.

Microsoft tarafından ilk olarak 2017'de tanıtılan ve Windows 10'un içinde yerleşik halde bulunan oyun modu özelliği, oyunculara daha iyi bir oyun deneyimi yaşatmak için hayata geçirildi.

Söz konusu özellik, işlemci ve ekran kartı kaynaklarını optimize ederek bu kaynakların oyun odaklı kullanılmasını sağlıyor.

Son zamanlarda ortaya çıkan yeni bilgilere göre oyun modu, Call of Duty: Warzone ve MOBA League of Legends başta olmak üzere bazı oyunlarda takılmalara neden oluyor.

Ancak yine de performansı artırmak için oyun modunu açmak isteyebilirsiniz.

WINDOWS 10 OYUN MODU NASIL AÇILIR?

1- Başlat butonuna basın ve "Ayarlar" menüsüne tıklayın.





2- Karşınıza çıkan ayarlar menülerinden "Oyun" seçeneğine tıklayın ve sol menüden "Oyun Modu" seçeneğine girin.

3- Ardından oyun modunu kapalı konumundan açık konumuna getirin.

Windows 10 oyun modundan beklenen performansı yakalayamazsanız, yeniden aynı adımları izleyerek özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.