Windows 10 ve Windows 11 kullanım oranları açıklandı Windows 11 ve bir önceki işletim sistemi Windows 10'un kullanım oranları açıklandı. Windows 11'de yaşanan düşüş dikkat çekti.

ensonhaber.com

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, 2021 yılında kullanıma sunulmuştu.

Yayınlanan veriler, Windows 11'e geçiş yapan kullanıcı sayısının hala düşük seviyelerde olduğunu gösteriyor.

Statcounter'a göre, Mayıs 2023'te Windows 11 pazar payı yüzde 22,95'e düştü. Nisanda işletim sisteminin payı yüzde 23,11 seviyesindeydi.

Büyüme yerine düşüşün yaşanması, Microsoft'un başarısıyla ilgili tartışmaları gündeme getirdi.

Windows 10 payını artırıyor

Windows 11, yaklaşık 1,5 yıldır piyasada olmasına rağmen halen Windows 10 kullanıcılarının büyük çoğunluğunu kendine çekemedi.

Windows 10, pazar payını biraz daha artırarak yüzde 71,9'a çıkardı ve en çok kullanılan Windows işletim sistemi oldu.

Nisan ayının sonunda Microsoft, Windows 10 özellik güncellemelerinin sona erdiğini duyurmuştu.

Bu nedenle kullanıcılar, önümüzdeki aylarda Windows 11'e hızlı bir geçiş yapabilir.