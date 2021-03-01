Windows 10'a Android uygulamaları için destek geliyor

Microsoft, Windows 10 işletim sisteminde Android uygulamalarının çalışabilmesi için üzerinde çalıştığı projeyi, bu yıl bitmeden hayata geçirecek.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, uzun bir süredir Android uygulamaların Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda çalışabilmesi için mücadele ediyor.

İlk olarak Astoria projesini iptal eden şirket, daha sonra Samsung ile iş birliği yaparak "Telefonunuz" uygulamasını hayata geçirdi. Ancak bu uygulama, sadece bir yansıtma görevi gördüğü için pek de kullanışlı olmadı.

MICROSOFT'TAN YENİ PROJE

Yeni gelen bilgilere göre Microsoft, Latte olarak isimlendirilen yeni bir proje üzerinde çalışıyor.

Bu proje sayesinde geliştiriciler, Android uygulamalarını MSIX formatında paketleyebilecek. Bu sayede uygulamalar, doğrudan Windows 10'a kurulup çalıştırılabilecek.

Latte projesinin WSL (Linux için Windows Alt Sistemi) teknolojisini temel alacağı belirtiliyor.

YALNIZCA MAĞAZADAN İNDİRİLEBİLECEK

Android geliştiricileri uygulamalarını MSIX paketi haline getirdikten sonra Microsoft Store'da yayınlamaları gerekecek. Bu da üçüncü taraf APK dosyalarının doğrudan Windows 10'a yüklenemeyeceği anlamına geliyor.

Şirketin bu yıl hayata geçirmeyi planladığı “Project Latte” sayesinde, Microsoft Store'daki uygulama sayısı da artmış olacak. Böylece kullanıcılar, artık Android deneyimini bilgisayarlarda da yaşayabilecek.