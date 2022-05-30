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    Windows 11 Android desteğini ilk kullanacak ülkeler

    Windows 11'in Android uygulama desteği üzerinde çalışmalarını sürdüren Microsoft, söz konusu özelliğin yayınlanacağı ilk ülkeleri açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 14:43
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    Windows 11 Android desteğini ilk kullanacak ülkeler

    Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'i geçtiğimiz yıl kullanıma sunmuştu. Birçok yeni özellikle gelen işletim sisteminin en önemli özelliklerinden biri de Android uygulama desteği.

    "Android için Windows Alt Sistemi" ismini taşıyan bu özellik, hala genel olarak kullanıma sunulmuş değil.

    İlk kullanacak ülkeler

    2022 yılının başlarında Windows’a dahil edilen Android desteği, Amazon Appstore aracılığıyla kullanıcıların Android uygulamalarına ulaşmalarını sağlıyor.

    XDA Developers tarafından paylaşılan bilgilere göre, şu anda ABD'deki kısıtlı kullanıcılara sunulan yeni özellik, 2022 sonuna kadar Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere kullanıcılarına da sunulacak.

    Yeni özelliğe Windows Store üzerinden Windows 11'in bölge ayarlarını değiştirerek kolayca ulaşılabiliyor. Ancak şu an için Amazon Appstore tarafından yalnızca ABD merkezli hesaplara destek sunuluyor.

    amazonm

    android 12


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