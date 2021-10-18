Windows 11, Android uygulamalarını çalıştıracak

Windows 11'in yeni ekran görüntüleri, Android uygulamalarının nasıl çalışacağını gösteriyor. Söz konusu özellik, gelecek yıl kullanıma sunulacak.

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'i geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunmuştu. Birçok yeni özellikle gelen işletim sisteminin en önemli özelliklerinden biri de Android uygulama desteği olacak.

Daha önce Windows 11'in Android uygulamalarına destek vereceği zaten biliniyordu, ancak şu an yayınlanan Windows 11 sürümünde böyle bir destek bulunmuyor.

GELECEK YIL KULLANIMA SUNULACAK

Windows 11 Android desteğinin önümüzdeki aylarda yazılım platformunun test sürümlerinde görünmesi ve gelecek yıl genel kullanıma sunulması bekleniyor.

Ayrıca Windows 11'de çalışan Android uygulamalarının nasıl göründüğüne dair görüntüler de ortaya çıktı.

Yayınlanan ekran görüntülerine göre Android desteği, Windows bildirim merkezine entegre olacak ve aynı zamanda birden fazla uygulama ayrı pencerelerde başlatılabilecek.

Bu da kullanıcıların aynı uygulamanın birden çok kopyasını aynı anda çalıştırabileceği anlamına geliyor.

Ayrıca kullanıcılar, Android uygulamalarını görev çubuğuna sabitleyebilecek ve pencereyi ekranda yeniden boyutlandırabilecek.

Yeni güncelleme ile birlikte, kullanıcıların sıklıkla kullandığı Android emülatörlere artık ihtiyaç kalmayacak.