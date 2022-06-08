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    Windows 11 görev yöneticisi tamamen yenilendi

    Yeni Windows 11 güncellemesi, görev yöneticisinin tasarımını tamamen değiştirecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 14:53
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    Windows 11 görev yöneticisi tamamen yenilendi

    Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl resmen kullanıma sunulmuştu.

    Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, sık sık güncellenerek yeni özelliklerine kavuşuyor.

    Windows Insider programına kayıtlı kullanıcılar artık Windows 11'de yer alan, tamamen yenilenmiş görev yöneticisini deneyebiliyor.

    Sonbaharda yayınlanacak

    Yeni tasarımı içeren büyük Windows 11 22H2 güncellemesi, sonbahar aylarında tüm kullanıcılara sunulacak.

    windows 11

    Yeni güncelleme ile birlikte, normalde üst kısımda yer alan "Performans", "Ağ", "İşlemler" ve diğer sekmeler pencerenin sol tarafına taşındı.

    Bu düzenlemenin, dokunmatik ekranlar ve mobil cihazlar söz konusu olduğunda çok daha uygun olduğu belirtiliyor.

    Güncellenen "Görev Yöneticisi", açıldığında masaüstünün renklerine uyum sağlıyor. Ayrıca bu pencerede bir de verimlilik modu karşımıza çıkıyor.

    Bu mod etkinleştirildiğinde, önceliğe göre sistem kaynaklarının kullanımı sınırlandırılıyor ve böylece performans daha da artıyor.


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