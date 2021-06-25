Windows 11 ile gelecek tüm yenilikler ve sistem gereksinimleri

Windows 11 ile gelecek tüm yenilikler ve sistem gereksinimleri

Microsoft, geleceğin işletim sistemi olarak nitelendirdiği Windows 11'i tanıttı. Yeni sürüm ile gelecek yenilikleri sizler için derledik.

2015 yılında piyasaya sürülen ve şu anda dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya hitap eden Windows 10, çok yakında tamamen yenilenecek.

Microsoft, Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni Windows 11 sürümünü tanıttı.

Microsoft CEO’su Satya Nadella'nın son 10 yılın en önemli güncelleştirmesi olarak kabul ettiği yeni Windows 11 sürümü, bilgisayarlara birçok yenilik getirecek.





WINDOWS 11 İLE GELECEK YENİLİKLER

Başlat menüsü, Office, Microsoft Edge ve yerel Windows uygulamaları tamamen yenilenerek karşımıza çıkacak.

Başlat menüsü, Eylem Merkezi ve Dosya Gezgini gibi birçok üst düzey kullanıcı arayüzü, tutarlı modern tasarımlar, daha iyi animasyonlar ve yeni özelliklerle geliştirilecek.

Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu, 26 yıl sonra ilk kez sol alt köşeden ekranın ortasına taşınacak. Ancak dileyen kullanıcılar, yeniden bu menüleri sola taşıyabilecek.

İki ana bölümden oluşan Başlat menüsünün üst tarafında, kolayca ulaşabilmek için sabitlediğiniz uygulamalar yer alırken; alt tarafta önerilen uygulama ve dosyalar göze çarpıyor.

ANDROID UYGULAMALAR WINDOWS 11'DE ÇALIŞACAK

Şimdiye kadar, Android uygulamaları Windows'ta çalıştırmak için emülatörler kullanılıyordu. Ancak Windows 11, yerleşik olarak Android desteğine kavuşuyor.

Artık kullanıcılar, herhangi bir emülatöre ihtiyaç duymadan Android uygulamaları yükleyebilecek ve kullanabilecek.

Microsoft Xbox Games Pass gibi birçok hizmetini de yeni Windows 11'de gömülü olarak sunacak.

WIDGET'LAR GERİ GELİYOR

Windows 7 ile fişi çekilen Widget’lar, Windows 11 ile birlikte geri geliyor. Tamamen özelleştirilebilir araçlarla, başlat menüsünün eski konumundan Widget’lara ulaşmak mümkün olacak.

DAHA SADE İKONLAR

En son Windows 10 ile birlikte değiştirilen ikonlar, Windows 11 ile birlikte “flat design” akımına uygun bir şekilde daha düz ve sade olarak karşımıza çıkıyor.

Farklı içerik türlerine göre farklı renklere sahip olan ikonlar, Windows 11'in genel tasarımıyla bütünleşerek hoş bir hava katıyor.

WINDOWS 11 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Windows 11'i bilgisayarınıza yüklemek için, aşağıdaki sistem gereksinimlerini karşılamanız gerekiyor.

Minimum:

1 GHz 64 bit çift çekirdekli işlemci

4 GB RAM

64 GB depolama

9 inç ekran

1366 x 768 piksel çözünürlük

DirectX 12 uyumlu grafik kartları / WDDM 2.x

WINDOWS 11 ÇIKIŞ TARİHİ

Windows 11’in önümüzdeki sonbahar döneminde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz bir yükseltme olarak dağıtılacak Windows 11, isteğe bağlı olarak sunulacak.

Microsoft, önümüzdeki haftadan itibaren geliştiriciler için bir ön sürümü kullanıma açacak.

Windows 11'i geliştirici olarak indirmek için Microsoft'un Windows Insider programına katılmanız gerekiyor.

Windows Insider'a katılmanın birden fazla yolu bulunuyor. İlk olarak Windows 10'a sahip bir cihazla direkt başvuru yapabilirsiniz. Windows 10'da Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Insider Programı (sol en altta) adımlarını takip ederek başvuru yapabilirsiniz