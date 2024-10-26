Windows 11'e gelecek 5 yeni yapay zeka özelliği

Haber Merkezi

Microsoft, Windows 11 24H2 güncellemesini yayınladı ve bu güncellemeyle birlikte kullanıcılarına bir dizi yeni yapay zeka (AI) özelliği sunuyor.

Copilot+ PC'ler için önceden yayınlanan Paint'te Cocreator, Photos'ta Restyle, Live Captions ve Windows Studio Effects gibi özelliklerin yanı sıra, 1 Kasım 2024'ten itibaren aşamalı olarak dağıtılacak yeni AI özellikleri de kullanıcıları bekliyor.

Bu yeni özellikler arasında Click To Do, Fotoğraflarda Süper Çözünürlük, Paint'te üretken silme ve doldurma, Geliştirilmiş Windows Arama ve Hatırlama gibi dikkat çekici yenilikler bulunuyor.

CLICK TO DO İLE İŞLEMLER DAHA HIZLI VE KOLAY

Click To Do özelliği, ekranın üst kısmında görünen bir kaplama ile çalışıyor ve kullanıcılara anlık olarak yardımcı oluyor.

Yapay zeka destekli bu özellik, ekrandaki içeriği analiz ederek kullanıcılara Bing resim arama, kaydetme, paylaşma, birlikte açma, Fotoğraflar ile arka planı bulanıklaştırma, Fotoğraflar ile Nesneleri Rastlama ve Paint ile arka planı kaldırma gibi seçenekler sunuyor.

Microsoft ayrıca, metin seçerken "Özetleme" ve "Yeniden Yazma" gibi yapay zeka özelliklerini de test ediyor.

FOTOĞRAFLARDA SÜPER ÇÖZÜNÜRLÜK İLE GÖRÜNTÜLER DAHA NET

Fotoğraflar uygulamasına eklenen Süper Çözünürlük özelliği, kullanıcıların görüntüleri orijinal çözünürlüğünün 8 katına kadar büyütmelerine olanak tanıyor.

Yerel AI modellerini kullanan bu özellik, görüntüyü büyütürken ayrıntıları koruyarak daha net sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

PAINT'TE ÜRETKEN SİLME VE DOLDURMA İLE DÜZENLEME KOLAYLIĞI

Paint uygulaması, üretken silme ve doldurma özelliğiyle daha da güçleniyor. Kullanıcılar, bir alanı seçip silme özelliğini kullanarak istemedikleri öğeleri kaldırabilir ve dolgu özelliği ile görüntüye yeni öğeler ekleyebilirler. Bu işlemler, Copilot+ PC'lerde yerel olarak gerçekleştiği için anında sonuç veriyor.

GELİŞTİRİLMİŞ WINDOWS ARAMA İLE DOSYALARA DAHA HIZLI ERİŞİM

Geliştirilmiş Windows Arama özelliği, kullanıcıların doğal dil kullanarak dosyalarını aramalarına olanak tanıyor.

Dosya adını veya uzantısını tam olarak hatırlamasanız bile, ilgili anahtar kelimeleri kullanarak aradığınız dosyalara kolayca ulaşabilirsiniz.

Bu özellik, ilk olarak Dosya Gezgini'ne eklenecek ve daha sonra Windows Arama ve Ayarlar uygulamasına entegre edilecek.

RECALL ÖZELLİĞİ GERİ DÖNÜYOR

Gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle kaldırılan Recall özelliği, geliştirilmiş bir sürümle geri dönüyor. Daha az gizlilik ihlali yapan ve hassas bilgileri kaydetmeyen bu özellik, artık isteğe bağlı olarak kullanılabiliyor.

Kullanıcılar, uygulamaları hariç tutacak şekilde yapılandırabilir ve kaydedilen tüm verileri yerel olarak PC'lerinde saklayabilirler.