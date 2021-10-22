Windows 11'in Android uygulama desteği başladı

Microsoft, Windows 11 ile sunulması beklenen Android uygulama desteğini beta kullanıcıları için yayınladı.

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'i geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunmuştu. Birçok yeni özellikle gelen işletim sisteminin en önemli özelliklerinden biri de Android uygulama desteği.

Daha önce Windows 11'in Android uygulamalarına destek vereceği zaten biliniyordu, ancak şu an yayınlanan Windows 11 sürümünde böyle bir destek bulunmuyor.

ANDROID 12 DESTEĞİ GELDİ

Android desteğini daha önce erteleyen Microsoft, yeni özelliği beta kullanıcılarına dağıtmaya başladı.

Yeni güncelleme, Amazon APPstore ve Android için Windows Alt Sistemini getiriyor ve seçilmiş 50 adet Android oyuna ve uygulamaya destek veriyor.

Intel Bridge teknolojisinden yararlanan yeni özellik; AMD, Intel ve Qualcomm donanımlı cihazları da destekliyor.

Microsoft, Windows 11’in android uygulama desteği ile birlikte APK dosyalarının da yüklenebileceğini söylemişti. Ancak şu an için sunulan güncellemede böyle bir destek yok.

Görünüşe göre şirket, Amazon Appstore’da bulunan uygulamalara yoğunlaşacak ve APK desteğini daha sonra kullanıma sunacak.

WINDOWS 11 ANDROID DESTEĞİ NASIL AÇILIR

Windows 11'de Android uygulamalarını çalıştırmaya başlamak için cihazınızda Windows Insider programına katılmanız (Ayarlar > Windows Update > Windows Insider Programı) ve Beta kullanıcısı olmanız gerekiyor.

Ayrıca bilgisayarın Windows 11 build 22000.xxx veya sonraki bir sürümüne güncellenmesi ve BIOS/UEFI'de sanallaştırmanın etkinleştirilmesi şartı aranıyor.

Android özelliğini kullanabilmeniz için, son olarak ayarlardan bölgenizi ABD olarak seçmeniz ve uygulamaları indirmek için ABD merkezli bir Amazon hesabı açmanız gerekiyor.

Daha sonra Microsoft Store uygulamasına girerek Amazon AppStore'u indirip kurun ve buradan Android uygulamalarını indirin.