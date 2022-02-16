Windows 11'in ilk büyük güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

Windows 11'in ilk büyük güncellemesi; Android uygulamaları, görev çubuğu değişiklikleri ve daha fazlasıyla geldi.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, ilk büyük güncellemesine kavuştu.

Windows 11'in ilk büyük güncellemesi; Android uygulamaları, görev çubuğu değişiklikleri ve daha fazla yeni özellikle birlikte yayınlandı.

Yeniden tasarlanan Notepad ve Media Player uygulamalarının yanı sıra, Windows 11'deki Android uygulamalarının genel bir önizlemesi ABD'de kullanıma sunuldu.

Windows 11'deki Android uygulamalarının genel önizlemesi, kullanıcıların Amazon'un Appstore'undan uygulama yüklemesine izin verecek.

Bu, daha geniş Google Play mağazasına kıyasla sınırlı sayıda Android uygulaması demek oluyor.

DİĞER YENİLİKLER

Windows 11 güncellemesindeki en büyük değişiklikler görev çubuğuyla ilgili. Saat ve tarih, nihayet Windows 11'de birden fazla monitörde kullanılabilir olacak.

Bu güncellemede, hava durumu widget'ı da görev çubuğuna geri dönüyor ve görev çubuğunda yeni bir sessize alma/sesi açma özelliği Microsoft Teams çağrıları için kullanılabiliyor.

Ayrıca, belirli bir uygulamayı veya pencereyi görev çubuğundan doğrudan bir Microsoft Teams çağrısına hızlı bir şekilde paylaşabileceksiniz.

Microsoft ayrıca Windows 11 için Media Player ve Not Defteri uygulamalarını yeniden tasarladı.

Not Defteri, artık çok adımlı geri alma, gelişmiş bir arama arabirimi ve karanlık mod desteği içeriyor.

Yeni Media Player uygulaması, Groove Music ve Windows Media Player'ın yerini alacak şekilde tasarlandı ve hem ses hem de video desteği iyileştirildi.

Bu ilk büyük Windows 11 güncellemesi bu yılki tek güncelleme olmayacak. Bunun yerine Microsoft, Windows 11'e daha sık yeni özellikler ekleyecek.

Microsoft, 2022 boyunca kullanıcılarla yeni deneysel Windows 11 özelliklerini test etmeyi planlıyor.