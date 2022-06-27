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    Windows 98 ile çalışan Mars aracı güncellendi

    Windows 98 çalıştıran Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars yörüngesindeki aracına yeni güncelleme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 11:14
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    Windows 98 ile çalışan Mars aracı güncellendi

    Avrupa Uzay Ajansı tarafından kızıl gezegene gönderilen ve Mars'ın birçok yönünü araştırarak bilgiler toplayan Mars Express uzay aracı, faaliyetlerini sürdürüyor.

    Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars yörüngesindeki uzay aracına 19 yıl sonra büyük bir güncelleme geldi.

    Windows 98 çalıştırıyordu

    Microsoft'un piyasaya sürdüğü Windows 98 işletim sistemiyle çalışan araç, daha yeni bir yazılıma kavuştu.

    Mars Express'in, güncelleme sayesinde daha iyi performans göstermesinin hedeflendiği belirtildi.

    Bu sayede uzay aracının, Mars'ı ve uydusu Phobos'u daha detaylı gözlemleyeceği bildirildi.

    windows 98

    2003'te fırlatılan Mars Express aracında, MARSIS adlı bir radar yer alıyor. Bu cihaz sayesinde gezegendeki yeraltı gölleri keşfedilmişti.

    MARSIS ekibinden Andrea Cicchetti, cihazın hafızasının daha önce hızla dolduğunu, güncelleme sayesinde gereksiz verileri silebildiklerini ve böylece MARSIS'in 5 kat daha uzun süre çalıştırıldığını söyledi.


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