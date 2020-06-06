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    Windows disk temizleme nasıl yapılır

    Windows'un içindeki disk temizleme aracını nasıl kullanabileceğinizi anlattık.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2020 - 15:33
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    Windows disk temizleme nasıl yapılır

    Yoğun kullanım sonucunda, bilgisayarların depolama disklerinde (C: D:) birçok gereksiz dosya birikiyor.

    Örneğin bir programı veya oyunu denetim masasından kaldırsanız bile bazı dosyaları silinmiyor ve depolama alanında yer kaplıyor. Ayrıca geçici internet dosyaları, küçük resim önbellekleri gibi dosyalar da zamanla depolama alanınızı şişirebiliyor.

    Bu durumun önüne geçip bilgisayarınızı hızlandırmak için disk temizleme işlemi yapabilirsiniz.

    Disk temizleme işlemini basit bir şekilde gerçekleştirmek için aşağıdaki rehber videomuza göz atabilirsiniz.

    WINDOWS DİSK TEMİZLEME NASIL YAPILIR? GEREKSİZ DOSYALARDAN KURTULUN

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