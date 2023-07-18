Windows ve Mac için en iyi 4 ücretsiz fotoğraf düzenleme programı En iyi ücretsiz fotoğraf düzenleme programları, hem Windows hem de Mac işletim sisteminde işinizi oldukça kolaylaştırıyor. İşte sizler için hazırladığımız fotoğraf düzenleme uygulamaları...

ensonhaber.com

En iyi ücretsiz fotoğraf düzenleme programları, hem Windows hem de Mac kullanıcıları için olmazsa olmazların başında geliyor.

Kabul edelim ki profesyonel düzeyde fotoğrafçılıkla uğraşanlar, genellikle Adobe’nin yazılımlarını kullanıyor.

Photoshop ve Premiere Pro gibi uygulamalar bir süredir popüler ve endüstri standardı oldu. Ancak yeni başlayanlar, bu programlara ücret ödemek istemiyor ve ücretsiz fotoğraf düzenleme programlarına yöneliyor.

İster inanın ister inanmayın, birçok harika özelliklere sahip fotoğraf düzenleme uygulamaları tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

Bu içeriğimizde, özellikle yeni başlayanlar için birçok fotoğraf düzenleme programını inceleyeceğiz.

Listedeki programlar, hem Windows, hem de Mac işletim sistemiyle tamamen uyumlu olarak çalışıyor. Gelin hep birlikte söz konusu programlara bir göz atalım.

1.GIMP

En iyi ücretsiz fotoğraf düzenleme programları listemizin ilk sırasında, oldukça popüler olan GIMP var.

Adobe Photoshop’a oldukça benzeyen program, kendisini “görüntü işleme aracı” olarak tanımlıyor.

İçerisinde bulunan görüntü geliştirme araçlarıyla ister fotoğrafınıza profesyonel dokunuşlar katabilir, isterseniz de bambaşka fotoğraflar ortaya çıkarabilirsiniz.

Hem birçok profesyonel editör hem de yeni başlayanlar tarafından kullanılan çok güçlü bir program olan GIMP, aynı zamanda simgeler ve çeşitli grafik ögeleriyle grafik tasarım aracı olarak da hizmet veriyor.

Ayrıca, komut dosyası çerçevesi aracılığıyla komut dosyası içeren görüntü işleme de gerçekleştirebilirsiniz. Program; Python, C, C ++, Scheme ve daha fazlası gibi birden çok dili destekliyor.

GIMP ile ilgili söyleyebileceğimiz en iyi şeylerden biri de tamamen açık kaynak kodlu olması.

Bu nedenle program, tıpkı diğer açık kaynak kodlu yazılımlarda olduğu gibi arkasında programı her zaman olduğundan çok daha iyi hale getirmeye çalışan büyük bir topluluğu barındırıyor.

2. Fotor

Online fotoğraf düzenleme programı arayanlar için, listemizin ikinci sırasında Fotor var. Fotor, son zamanlarda oldukça popüler hale gelen bir uygulamadır. Ancak tarayıcınızda kullanabileceğiniz için daha çok bir web uygulamasıdır.

Bu sayede kullanımı oldukça pratik olan Fotor, tüm fotoğraf düzenleme işlemlerinizi tarayıcınızdan gerçekleştirmenizi sağlıyor.

İsterseniz üyelik oluşturup, düzenlemelerinizi de profilinize kaydedebiliyorsunuz. Fotoğrafları Fotor’a aktarmak inanılmaz derecede kolay ve basittir.

Dosyaları belirlediğiniz klasörden seçin ve onları Fotor’a sürükleyip bırakın. İçe aktarıldıktan sonra çeşitli araçlara erişeceksiniz.

Burada pek çok profesyonel düzeyde filtre var ve bunlar Instagram’da gördüğünüz türden değil: İnce ayarlanmış ve dengeli.

Bunun dışında Fotor; pozlama, parlaklık, kontrast, doygunluk, renk tonu, skeç ve aralarından seçim yapabileceğiniz birçok başka seçenek sunuyor. Dışa aktarımlar yüksek çözünürlükleri destekliyor, böylece görsel doğruluk konusunda endişelenmenize gerek kalmıyor.

3. Canva

En iyi online fotoğraf düzenleme programı olarak tanımlayabileceğimiz Canva, aynı zamanda listemizdeki kullanımı en kolay program olarak göze çarpıyor.

Tamamen tarayıcı üzerinden kullanılan ve indirmenize gerek kalmayan Canva, yüzlerce hazır şablona sahip bir fotoğraf düzenleme programıdır.

Canva, farklı türde öğeler oluşturmak için tonlarca şablona sahiptir. Bunlara kartpostallar, posterler, davet mektupları ve hatta süslü bir Instagram gönderisi de dahil.

Kendi stil anlayışınızı oluşturmanıza yardımcı olacak güçlü bir araç olan Canva, hem iOS hem de Android’i destekleyen bir mobil uygulamaya da sahip.

Canva’nın ücretsiz sürümü, 1 GB ücretsiz bulut depolama alanı ve aralarından seçim yapabileceğiniz 8000’den fazla farklı şablon içeriyor.

Canva, listemizdeki en güçlü program olmayabilir, ancak logolar gibi belirli stilize edilmiş grafikler yapmak isteyenler için harika bir ücretsiz araçtır.

4. Pixlr-X

En iyi fotoğraf düzenleme programları listemizin son sırasında, yine bir online fotoğraf düzeneleme aracı var. PIXLR, kullanıcılara Pixlr X ve Pixlr E olmak üzere iki farklı düzenleme aracı sunuyor.

Ancak biz listemizde ücretsiz programlara yer verdiğimiz için Pixlr X aracından bahsedeceğiz. Kullanımı oldukça kolay olan Pixlr X, hiçbir hesap oluşturmanıza gerek kalmadan fotoğraf düzenlemenize izin veriyor.

Doğrudan web tarayıcınızda çalışan uygulamada, çok sayıda fotoğraf üzerinde hızlı ve kolay ayarlamalar yapabilirsiniz. Oldukça minimalist bir tasarıma sahip online fotoğraf düzenleme aracı, artık Flash yerine HTML5 üzerinde destek veriyor.