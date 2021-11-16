Windows'ta ekran kartı sıcaklığını öğrenmenin 3 yolu

Windows ekran kartı sıcaklığı öğrenme işlemi için uygulamanız gereken adımları sizler için listeledik.

Bu içeriğimizde, Windows 11 veya Windows 10 yüklü bilgisayarınızdan, ekran kartı sıcaklığınızı nasıl kontrol edebileceğinizden bahsedeceğiz.

İster oyuncu, ister video düzenleyici veya grafik tasarımcı olun, ekran kartı sıcaklığını nasıl kontrol edeceğinizi bilmek işinize yarayabilir.

Örneğin, normal grafik kartı sıcaklıkları 65 ila 85 °C aralığındadır. Ancak sıcaklığın 100°C gibi maksimum değere ulaştığından haberiniz olursa, buna göre bir önlem alabilirsiniz. İşte Windows işletim sisteminde ekran kartınızın sıcaklığını kontrol etmeniz için 3 farklı yol:

1. YERLEŞİK GÖREV YÖNETİCİSİ

Windows'taki yerleşik Görev Yöneticisi; süreçleri, hizmetleri, başlangıç ​​uygulamalarını ve daha fazlasını yönetmek için kullanışlı bir yardımcı programdır.

Ayrıca bu özellik, herhangi bir üçüncü taraf aracı kullanmadan ekran kartı sıcaklığını izlemenizi sağlar.

Microsoft, bu işlevi Windows 10 18963 ve daha yeni sürümlerde Görev Yöneticisi'ne ekledi.

Adım 1: İlk olarak Ctrl + Shift + Esc veya Ctrl + Alt + Del kısayol tuşlarını kullanarak Görev Yöneticisi'ni açın.

Adım 2: Performans sekmesine tıklayın.

Adım 3: Sol bölümdeki GPU bölümüne tıklayın. Buradan, GPU sıcaklığı da dahil olmak üzere ekran kartıyla ilgili çeşitli istatistikleri görüntüleyebilirsiniz.

2. HWMONITOR

HWMonitor, özel bir donanım izleme yazılımıdır. Programı indirerek, bilgisayar donanımlarının sıcaklık, voltaj, fan hızları ve frekans hızları gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Bu ücretsiz yazılım aracılığıyla grafik kartınızın sıcaklığını izlemek için, indirip sisteminize kurmanız yeterli.

Programı başlattıktan sonra, donanımlarla ilgili çok sayıda istatistik karşınıza çıkacak. Basitçe aşağı kaydırın, ekranda grafik kartlarınızın listelendiğini göreceksiniz. Ayrıntıları genişletin ve gerçek zamanlı ekran kartı sıcaklığını kontrol edin.

3. GPU-Z

Adından da anlaşılacağı gibi GPU-Z, Windows 11/10 için özel bir ücretsiz GPU izleme yazılımıdır.

Bunu kullanarak GPU sıcaklığını ve grafik kartınızla ilgili daha birçok istatistiği kontrol edebilirsiniz.

GPU sıcaklığını izlemek için NVIDIA, AMD, ATI ve Intel grafik kartlarını destekleyen program, aynı zamanda çeşitli bilgileri size sunar.

Uygulamayı indirdikten sonra üst kısımdan sensörler sekmesine tıklayın. Gerçek zamanlı GPU sıcaklığı, küçük bir grafikle karşınıza çıkacak.

GPU Sıcaklığı'nın yanında bulunan açılır butona tıklayarak; mevcut, en düşük, en yüksek veya ortalama sıcaklık değerlerini görebilirsiniz.

