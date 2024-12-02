Windows'un yeni güncellemesi bazı bilgisayarları bozuyor

Haber Merkezi

Microsoft'un Windows 11 işletim sisteminin son güncellemesi 24H2, bazı Dell cihazlarında kapanma sorunlarına neden oluyor.

Dell Encryption uygulamasının eski sürümlerini kullanan Dell cihazları, Windows 11 24H2'ye güncelledikten sonra kapanma veya uyku moduna geçme sorunlarıyla karşılaşıyor. Bu cihazlar, kapanmak yerine yalnızca enerji tasarrufu moduna geçiyor.

DELL ÇÖZÜMÜ PAYLAŞTI

Microsoft henüz bu sorun hakkında resmi bir açıklama yapmamış olsa da Dell, sorunu çözmek için bir güncelleme yayınladı.

Dell cihaz kullanıcıları, Dell Encryption uygulamasını 11.10.1 veya daha yeni bir sürüme güncelleyerek kapanma sorununu çözebilirler.

GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

Dell sisteminiz bu sorunu yaşıyorsa, Dell Encryption uygulaması otomatik olarak 11.10.1 sürümüne güncellenmeli.

Ancak güncelleme otomatik olarak gerçekleşmezse, yeni sürümü Dell'in web sitesinden manuel olarak indirebilirsiniz.

Dell, yeni sürümü yüklemeden önce eski sürümlerin kaldırılmasını öneriyor. Buna Dell Data Protection, Access ve Dell ControlPoint Security Manager gibi uygulamalar da dahil.

WINDOWS 11 24H2'NİN DİĞER SORUNLARI

Kapanma sorunu, Windows 11 24H2 güncellemesinin neden olduğu sorunlardan sadece biri.

Microsoft, resmi durum sayfasında 14 farklı sorunu kabul etti. Bu sorunlar arasında USB aygıtlarıyla ilgili problemler ve oyunlarda yaşanan aksaklıklar da yer alıyor.

Microsoft, çözümler üzerinde çalışırken 24H2 güncellemesinin dağıtımını duraklattı.