World Wide Web'in kaynak kodu NFT olarak satışa çıkıyor

Tarihin en büyük icatlarından biri olarak görülen ve mucidi Tim Berners-Lee tarafından 1989'da yazılan World Wide Web'in orijinal kaynak kodu, NFT olarak açık artırmaya çıkacak.

Dünyayı sonsuza kadar değiştirecek olan internet ağının bugün bildiğimiz hali World Wide Web (www), 1989 yılında Tim Berners-Lee tarafından icat edildi.

World Wide Web’in mucidi olan Berners-Lee; internet ağını oluşturmak için yazdığı kodu NFT olarak satışa çıkaracağını açıkladı

Dünyanın en ünlü koleksiyon ürünleri satıcısı Sotheby's tarafından satışa sunulacak kaynak kodları, bin dolardan açık artırmaya çıkacak.

10 BİNE YAKIN KOD SATIRI VAR

NFT eser, söz konusu kodları içeren; zaman damgalı ve 9 bin 555 satırlık bir arşivi içerecek.

Kodun yazılma anlarını gösteren 30 dakikalık bir animasyon ve Berners-Lee'nin yazdığı bir mektup da arşivle birlikte satılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sotheby's'in küresel bilim ve popüler kültür başkanı Cassandra Hatton, "Tim'in icadı yeni bir dünya oluşturdu, bilgi paylaşımını demokratikleştirdi, yeni düşünme ve etkileşim yolları ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz birkaç yüz yıl boyunca insanlık, bizi modern çağa taşıyan bir dizi paradigma kayması gördü ancak hiçbiri World Wide Web'in geliştirilmesi kadar günlük yaşamlarımız üzerinde sismik bir etkiye sahip olmadı." ifadelerini kullandı.





NFT NEDİR

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor. Bu teknoloji, son haftalarda oldukça popüler hale geldi.

Normal coin ve token kavramından farklı biçimde çalışan NFT; benzersiz, değiştirilemez, orijinalliği ve mülkiyet hakkı sahibine ait olan bir varlıktır.

NFT'ler, birbirlerinin yerine geçemeyecek orijinallikte ve farklı değerlerde üretilirler.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor.



Yapılan araştırmalara göre, yılın ilk çeyreğinde NFT satışları 1 milyar doları geride bıraktı. Ayrıca Ethereum ağında toplamda 675 milyon dolar civarında satışlar yapıldı.

Uzmanlar, NFT satışlarının önümüzdeki aylarda da artarak devam edeceği görüşünde birleşiyor.



