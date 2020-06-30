WPS bağlantısı nedir

Açılımı "Wi-Fi Protected Setup" olan WPS, kablosuz ev ağı oluşturmak için bir ağ güvenlik standardıdır.

Kablosuz ağların yaygınlaşmasıyla internet artık günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak kablosuz ağlar her ne kadar bağlantı kolaylığı sağlasa da bazı güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor.

Eğer destekleyen bir modemniz varsa, mutlaka modem üzerindeki WPS tuşunun ne olduğunu merak etmişsinizdir. Bu içeriğimizde WPS nedir ve nasıl kullanılır gibi soruların yanıtlarını sizlerle paylaşacağız.

WPS NEDİR

"Wi-Fi Protected Setup" teriminin kısaltması olan WPS, korumalı kablosuz kurulum anlamına geliyor. İlk defa 2006 yılında geliştirilen bu özellik, daha tecrübesiz internet kullanıcılarının kablosuz ağ üzerinden güvenli bir şekilde interneti kullanmalarını sağlıyor.

WPS ile daha güvenli bir ağ bağlantısı için karmaşık güvenlik adımlarını uygulamanıza gerek kalmadan, kolay şekilde ağın güvenliğini yükseltebilirsiniz.

Arayüz kurulumları olmadan da WPS tuşunu kullanarak router ve yazıcılar gibi kablosuz cihazların yerel ağa katılımını sağlabilirsiniz.

WPS BAĞLANTISI VE WPS TUŞU NE İŞE YARAR

Kablosuz modeminizin kurulumunu yaparken kendinize bir güvenlik şifresi belirlemeniz gerekiyor. Şifre korumalı bir ağa router, access point veya menzil artırıcı gibi ara elemanlar veya kablosuz yazıcı gibi cihazları bağlamak için, yine söz konusu cihazların arayüzüne girip ağ şifresini girerek bağlantı kurmanız şart.

Ancak WPS özelliği, bu bağlantıyı daha basit bir şekilde sağlamak için oldukça kullanışlı bir yöntem.

Modeminizin üzerinde yer alan WPS tuşu sayesinde, kablosuz cihaları modem şifrenize gerek olmadan ağınıza bağlayabilirsiniz. WPS tuşuna bastığınızda bu özellik aktif olur ve bağlanmak istediğiniz cihazdan şifresiz olarak modeme bağlanabilirsiniz.

Ayrıca router, yazıcı veya tarayıcı gibi üzerinde kendi WPS tuşu olan bir cihazla bağlanıyorsanız modemdeki WPS tuşuna bastıktan sonra cihazdaki WPS tuşuna da basarak doğrudan bağlantı sağlayabilirsiniz.

Bazı modemler WPS bağlantısı için sizden 8 haneli bir PIN kodu isteyebilir. Söz konusu PIN konudu modemin arka tarafına bakarak öğrenebilirsiniz.





WPS İLE BAĞLANTI GÜVENLİ Mİ

WPS, her ne kadar modeme kablosuz bir şekilde daha basit bir bağlantı yolu sunsa da bazı güvenlik açıklarına da sahip olabilir. Örneğin WPS tuşuna bastığınızda dışarıdan birisi de aynı anda modeminize WPS yoluyla bağlantı sağlayabilir.

Bu nedenle WPS kullanımıyla işiniz bittiğinde, WPS tuşuna basarak özelliği yeniden kapatmanız gerekebilir.

Ayrıca WPS özelliğine sahip modemlerinizde güvenlik açıklarına yer vermemek için, mutlaka en güncel modem yazılımını indirip yükleyin.