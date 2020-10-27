Xbox Game Pass abonelerine sunulacak 14 yeni oyun

Microsoft, Xbox Game Pass abonelerine sunulacak yeni oyunları duyurdu. Açıklamaya göre, kısa bir süre içerisinde platforma 14 yeni oyun eklenecek.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine ekim ve kasım ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, ekim ve kasım aylarında platforma 14 yeni oyun eklenecek.





XBOX GAMES PASS ABONELERİNE SUNULACAK YENİ OYUNLAR

Ekim ve kasım aylarında platforma sunulacak 14 yeni oyun şu şekilde:

27 Ekim:

Carto (Konsol ve PC)

29 Ekim

Day of the Tentacle Remastered (Konsol ve PC)

Five Nights at Freddy’s (Android, Konsol ve PC)

Full Throttle Remastered (Konsol ve PC)

Grim Fandango Remastered (Konsol ve PC)

PlayerUnknown’s Battleground (Android)

ScourgeBringer (Android)

Unruly Heroes (Android, Konsol ve PC)

5 Kasım

Celeste (Android, Konsol ve PC)

Comanche (PC)

Deep Rock Galactic (Android, Konsol ve PC)

Eastshade (Android, Konsol ve PC)

Knights and Bikes (Konsol ve PC)

17 Kasım

Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition (Android, Konsol ve PC)

XBOX GAME PASS FİYATI

Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC platformunda ilk ay 5,90 TL, sonraki aylarda ise 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.

Game Pass’in konsol platformundaki abonelik ücreti ise 29,99 TL olarak belirlenmiş durumda.

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