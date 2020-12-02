- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Xbox Game Pass abonelerine sunulacak 16 yeni oyun
Xbox Game Pass abonelerine sunulacak 16 yeni oyun
- Haber Merkezi
- 02.12.2020 - 12:23
- Güncelleme : 02.12.2020 - 12:25
Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.
Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine aralık ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ay platforma 16 yeni oyun eklenecek.
Bu ay eklenecek olan oyunların arasında; Control, Doom Eternal ve geçtiğimiz yılın başarılı oyunlarından GreedFall dikkat çekiyor.
XBOX GAMES PASS ABONELERİNE SUNULACAK YENİ OYUNLAR
Aralık ayında platforma eklenecek 16 yeni oyun şu şekilde:
3 Aralık:
- Control
- Doom Eternal
- Haven
- Slime Rancher
- Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action
- Yes, Your Grace
4 Aralık:
- Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition
8 Aralık:
- Call of the Sea
- Monster Sanctuary
- Starbound
9 Aralık:
- Unto The End - Konsol, PC
10 Aralık:
- Assetto Corsa
- Gang Beasts
- GreedFall
- Superhot: Mind Control Delete
- Yooka-Laylee and the Impossible Lair
XBOX GAME PASS FİYATI
Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC platformunda ilk ay 5,90 TL, sonraki aylarda ise 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.
Game Pass’in konsol platformundaki abonelik ücreti ise 29,99 TL olarak belirlenmiş durumda.
Instagram: @eshteknoloji