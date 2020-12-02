Xbox Game Pass abonelerine sunulacak 16 yeni oyun

Microsoft, Xbox Game Pass abonelerine sunulacak yeni oyunları duyurdu. Açıklamaya göre, kısa bir süre içerisinde platforma 16 yeni oyun eklenecek.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine aralık ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ay platforma 16 yeni oyun eklenecek.

Bu ay eklenecek olan oyunların arasında; Control, Doom Eternal ve geçtiğimiz yılın başarılı oyunlarından GreedFall dikkat çekiyor.

XBOX GAMES PASS ABONELERİNE SUNULACAK YENİ OYUNLAR

Aralık ayında platforma eklenecek 16 yeni oyun şu şekilde:

3 Aralık:

Control

Doom Eternal

Haven

Slime Rancher

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action

Yes, Your Grace

4 Aralık:

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition

8 Aralık:

Call of the Sea

Monster Sanctuary

Starbound

9 Aralık:

Unto The End - Konsol, PC

10 Aralık:

Assetto Corsa

Gang Beasts

GreedFall

Superhot: Mind Control Delete

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

XBOX GAME PASS FİYATI

Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC platformunda ilk ay 5,90 TL, sonraki aylarda ise 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.

Game Pass’in konsol platformundaki abonelik ücreti ise 29,99 TL olarak belirlenmiş durumda.

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