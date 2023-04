Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar belli oldu Nisan ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass sistemine eklenecek oyunlar açıklandı.

ensonhaber.com

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine nisan ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, nisan ayının ikinci yarısında platforma yedi yeni oyun eklenecek.

Xbox Game Pass nisan oyunları

Homestead Arcana – Cloud, Xbox Series X ve S, PC – Eklendi

Medieval Dynasty – Xbox One – Eklendi

Coffee Talk Episode 2 Hibiscus & Butterfly – PC, konsol ve Cloud – Eklendi

Casette Beasts – PC – 26 Nisan

The Last Case of Benedict Fox – PC, konsol – 27 Nisan

Redfall – Cloud, PC, Xbox Series X ve S – 2 Mayıs

BlazBlue Cross Tag Battle Special Edition – PC, konsol ve Cloud – 27 Nisan