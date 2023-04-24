Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar belli oldu

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.
Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine nisan ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.
Yapılan açıklamaya göre, nisan ayının ikinci yarısında platforma yedi yeni oyun eklenecek.
Xbox Game Pass nisan oyunları
Homestead Arcana – Cloud, Xbox Series X ve S, PC – Eklendi
Medieval Dynasty – Xbox One – Eklendi
Coffee Talk Episode 2 Hibiscus & Butterfly – PC, konsol ve Cloud – Eklendi
Casette Beasts – PC – 26 Nisan
The Last Case of Benedict Fox – PC, konsol – 27 Nisan
Redfall – Cloud, PC, Xbox Series X ve S – 2 Mayıs
BlazBlue Cross Tag Battle Special Edition – PC, konsol ve Cloud – 27 Nisan