Xbox Live Gold Şubat 2022 ücretsiz oyunları

Şubat ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Şubatta, platformdaki oyunseverleri 4 farklı oyun bekliyor.

Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

Xbox Live Gold abonelerinin, önümüzdeki şubat ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

Ocak ayında; NeuroVoider, Aground, Radiant Silvergun ve Space Invaders Infinity Gene oyunlarını ücretsiz sunan Microsoft, şubatta yine 4 yeni oyunu abonelerine ücretsiz dağıtacak.

XBOX LIVE GOLD ŞUBAT 2022 OYUNLARI

Xbox Live Gold şubat ayı oyunları, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak. Ancak geriye uyumluluk sayesinde tüm oyunlar Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden de oynanabilecek.

Broken Sword 5: The Serpent’s Curse (1 Şubat - 28 Şubat) - Xbox One

Aerial Knight’s Never Yield (16 Şubat - 15 Mart) - Xbox One