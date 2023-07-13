Xbox Series X ve S satışları 21 milyonu geçti Microsoft, konsol satışlarına ilişkin önemli veriler paylaştı. Şirket, Xbox Series X ve S satışlarının 21 milyonu geçtiğini açıkladı.

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Microsoft tarafından piyasaya sürülen ve PlayStation 5'in en büyük rakibi olarak gösterilen yeni Xbox konsolları, 2020 yılında satışa sunulmuştu.

Microsoft'un oyun bölümünün dördüncü mali çeyrek sonuçlarına göre, Xbox Series X ve S, Xbox tarihinin en hızlı satan konsolu olarak kayıtlara geçmişti.

Satışlar 21 milyonu geçti

Microsoft, konsol satışlarına ilişkin önemli veriler paylaştı. Şirket, Xbox Series X ve S satışlarının 21 milyonu geçtiğini açıkladı.

Yazılım devi, PC'lerde Xbox uygulamasına aylık 15.6 milyon kullanıcının eriştiğini de açıkladı.

Microsoft'a göre dünya çapında 248.6 milyon Windows tabanlı oyun bilgisayarı var. Windows Store uygulama mağazası ise aylık 168.3 milyon kullanıcıya sahip